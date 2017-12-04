Россия контактирует с иудейскими организациями в Сирии, рассказал Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 4 дек — РИА Новости. РФ находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии, в том числе американских, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы будем помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы очень хорошо знаем, также серьезно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов", — заявил Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

"Будем помогать и иудеям. К нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни. Мы находимся в контакте и с представителями иудейского населения Сирии, а именно с некоторыми еврейскими организациями из Соединенных Штатов, в том числе из Нью-Йорка. Будем вместе над этой проблемой тоже работать", — добавил российский лидер.

Путин отметил, что визит в Россию патриархов и митрополитов будет способствовать дальнейшему развитию диалога православных церквей и связей между странами.

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