Центр по примирению готовит возвращение мирных жителей на восток Сирии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии сообщил, что прорабатывает вопросы возвращения мирных жителей на восточный берег Евфрата.

"Специалистами российского центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями формируемых местных органов власти прорабатываются вопросы создания условий для возвращения мирных жителей и доставки гуманитарной помощи в районы на восточном берегу Евфрата", — говорится в сообщении.

Уже подготовлен список наиболее нуждающихся в гуманитарной помощи населенных пунктов, по нему начата работа.

Кроме того, председатель комитета по управлению востоком сирийской провинции Дейр-эз-Зор Гассан аль-Юсеф поблагодарил российское командование и летчиков за помощь и поддержку в уничтожении ИГ* (группировка запрещена в России) и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции. Он также выразил уверенность в том, что комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского центра по примирению.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.