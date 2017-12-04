Центр по примирению готовит возвращение мирных жителей на восток Сирии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии сообщил, что прорабатывает вопросы возвращения мирных жителей на восточный берег Евфрата.
Уже подготовлен список наиболее нуждающихся в гуманитарной помощи населенных пунктов, по нему начата работа.
Кроме того, председатель комитета по управлению востоком сирийской провинции Дейр-эз-Зор Гассан аль-Юсеф поблагодарил российское командование и летчиков за помощь и поддержку в уничтожении ИГ* (группировка запрещена в России) и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции. Он также выразил уверенность в том, что комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского центра по примирению.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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