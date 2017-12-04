Курды заявили, что считают восточные районы Дейр-эз-Зора частью Сирии

Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото

Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 4 дек – РИА Новости. Представитель курдских отрядов ополчения заявил, что члены собравшегося 3 декабря комитета по управлению территориями Евфрата рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии, сообщили в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон.

Согласно сообщению, "сопредседатель комитета Махмуд Нури, представляющий курдские отряды ополчения, отметил, что курдское ополчение эффективно воевало против ИГ* под российским командованием".

"Он особо подчеркнул, что члены Комитета рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии", — указано в сообщении.

*Террористическая организация, запрещена в России

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