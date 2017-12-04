Центр примирения рассказал о задачах комитета восточного Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Комитет по управлению восточными территориями сирийской провинции Дейр-эз-Зор займется формированием органов власти, гуманитарной помощью, возвращением беженцев, разминированием и восстановлением инфраструктуры, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В воскресенье в населенном пункте Эль-Сальхиях в восточносирийской провинции Дэйр-эз-Зор прошло первое собрание делегатов комитета, на который был приглашен представитель российской группировки войск Евгений Поплавский.

"По словам сопредседателя Комитета Махаммада Катарджи, основными задачами Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор станет формирование органов власти, организация доставки гуманитарной помощи и возвращения беженцев в освобожденные от террористов районы, разминирование территории и восстановление объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении центра по примирению.

По его словам, отделения комитета уже работают в населенных пунктах Сальхиях, Эс-Сиджр, Хаджин, Дибан.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>