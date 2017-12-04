Хантсман: США не снимают с себя ответственность за урегулирование в Сирии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США не снимают с себя ответственность за процесс урегулирования в Сирии, заявил в понедельник посол США в РФ Джон Хантсман.

"Россия уже пару шагов предприняла в рамках сочинского процесса, что заменяет женевский процесс (межсирийских переговоров – ред.). Но мы все стремимся к одному результату: конституционным выборам под руководством ООН с участием в голосовании всех сообществ и всего сирийского народа. И США не отошли от ответственности в области безопасности и по переговорам", — сказал Хантсман в интервью радио "Коммерсант FM".

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