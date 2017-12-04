Вице-премьер Турции рассказал, от чего зависит проведение операции в Африне

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг не подтвердил и не опроверг проведение операции турецкой армии в сирийском Африне, по его словам, это будет зависеть от ситуации в регионе.

Африн в настоящее время контролируется силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против курдской партии "Демократический союз" (PYD), которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил на прошлой неделе, что операция турецкой армии в сирийском Африне может начаться в самое ближайшее время, а на заседании Совета национальной безопасности Турции было сочтено целесообразным расширение военно-наблюдательной миссии страны в зоне деэскалации в сирийском Идлибе на районы, прилегающие к западной части провинции Алеппо и Африну.

"Все, что происходит в Сирии, на наших границах, все негативные события, такие как стремление создать террористический коридор, непосредственно влияют на нашу безопасность. Мы знаем, что YPG и PYD – это террористические группировки, уже не раз они на нас пытались напасть, и мы всегда давали и будем давать им отпор. Мы никогда не примем PYD как собеседников, потому что это террористы. Будет ли операция или нет – будет зависеть от развития событий в регионе", — сказал Боздаг журналистам в Анкаре в понедельник.

Он добавил, что Турция сделает все необходимое, чтобы защитить свою безопасность.