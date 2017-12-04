Курды сообщили о 44 атаках на свои позиции на севере Сирии за месяц

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курдские позиции и поселки в районе Африн на севере Сирии в течение ноября подвергались 44 атакам со стороны турецких отрядов и связанных с Турцией повстанцев, один курдский боец погиб, говорится в информационном бюллетене курдских отрядов.

"Турецкая армия и связанные с ней банды (повстанцев) нападали на силы YPG (силы самообороны сирийских курдов — ред.) в Африне 44 раза в течение ноября. Семь членов повстанческих отрядов и один турецкий солдат были ранены, в то время как один борец YPG был убит. Силы YPG уничтожили один самолет-разведчик, одно военное транспортное средство, два грузовика", — говорится в бюллетене, содержащем итоги за месяц.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара обсуждает с РФ, США и Ираном возможную операцию ВС страны в сирийском Африне, но говорить что-то конкретное по этому вопросу пока преждевременно.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с 21 июня текущего года. Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG. Кроме того, Турция требует от США прекратить поставки оружия и техники курдским отрядам в Сирии.