Два человека погибли, несколько ранены в результате обстрела в Дамаске

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Два человека погибли, несколько ранены в результате обстрела в Дамаске, сообщает сирийское агентство SANA.

"Новое нарушение в зоне деэскалации: два человека погибли, несколько получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов в районе аль-Аббасийин в Дамаске", — сообщает агентство.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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