МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Присутствие США в Сирии создаёт проблемы для урегулирования в этой стране, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

На встрече в Москве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он отметил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном по борьбе с терроризмом в Сирии "хорошо продвинулось, и мы видим очень важные достижения в этом деле".

В то же время он заявил, что в Иране "сомнительно относятся к роли США в этой стране". "Они создают там военные базы и занимаются приключениями", — пояснил Лариджани.

Парламентарий подчеркнул, что "присутствие американцев в Сирии абсолютно нелегитимно, и они создают там своим присутствием проблемы".

"В этой связи нам нужно наращивать сотрудничество", — сказал спикер иранского парламента своему российскому коллеге.