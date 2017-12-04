"Ростсельмаш" планирует поставить в Сирию еще несколько комбайнов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" из Ростовской области в начале 2018 года планирует поставить в Сирию несколько кормоуборочных комбайнов RSM 1401, сообщил РИА Новости представитель компании.

В октябре по итогам государственного тендера "Ростсельмаш" поставил в Сирию первую партию аграрной техники, в том числе два кормоуборочных комбайна RSM 1401 в комплектации с травяными жатками и подборщиками, а также две самоходные универсальные косилки KSU-1 с навесными орудиями.

По данным компании, на днях их посетила сирийская делегация. "В преддверии нашей поездки был подписан договор между "Ростсельмаш" и его дилером на территории Сирии о поставке для АПК уборочных машин с адаптерами. Наша задача — ознакомиться с предприятием, где данная техника была произведена", — рассказал о цели визита представитель сирийской делегации, слова которого приводятся в сообщении компании.

Делегация побывала на производственных площадках, где ознакомилась с применяемыми промышленными технологиями и продуктовой линейкой. Также они совершили поездку в одно из локальных сельхозпредприятий. Руководители и специалисты инженерных служб хозяйства поделились собственным практическим опытом эффективной эксплуатации техники "Ростсельмаш", отметили в компании.

"Представитель министерства сельского хозяйства Сирийской Арабской Республики также сообщил о подписании еще одного договора поставки кормоуборочных комбайнов модели RSM 1401", — сказал представитель "Ростсельмаш".

Он уточнил, что речь идет о нескольких комбайнах, которые планируется поставить в начале 2018 года.

"Ростсельмаш" — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины "Ростсельмаш" востребованы в более чем 50 странах мира.

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