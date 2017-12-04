Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо – одно, Латакия – два, Дамаск – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Дамаск – три", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 0,9 тонны. Осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя в Африн провинции Алеппо, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 114 тонн.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Айн-Зат провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2294.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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