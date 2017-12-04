В конгрессе США предложили построить в Сирии подземные бункеры

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Конгрессмен от Пенсильвании Брендан Бойл предложил рассмотреть возможность строительства "подземных укрепленных сооружений" в Сирии. Документ внесен на рассмотрение конгресса.

По словам Бойла, за последние шесть лет в Сирии произошло "более 400 атак на госпитали и гражданские объекты", в результате которых пострадали около 800 медиков. Именно для врачей и добровольцев (в их числе конгрессмен называет волонтеров из "Белых касок" — организации, считающейся на Западе миротворческой — прим.ред.) и предлагается построить подземные укрытия.

Конгрессмен не называет ответственных за атаки на гражданские объекты, но обвиняет Россию и Сирию в нанесении ударов по медикам. При этом в документе не представлено никаких фактов, которые подтвердили бы это утверждение.

Эта инициатива может рассматриваться как угроза сирийскому урегулированию, считает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Я думаю, что это не последний шаг США. Это реакция раздражения на подписанную в Дананге декларацию Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, будут строить бункер или нет. Это будет зависеть от исполнительной власти, в частности от решения Госдепартамента", — заявил политолог в интервью RT.