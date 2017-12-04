В провинции Алеппо 30 боевиков сдались властям

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Тридцать боевиков сдались властям Сирии в провинции Алеппо.

Вывод боевиков из населенного пункта Тайха осуществлялся через блокпост, находящийся под охраной российской военной полиции. Переговоры о выводе вели офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), власти Сирии и местные посредники.

Как сообщил журналистам посредник Наср Нуса, "есть очень много людей, которые хотят вернуться". "Многие хотят сложить оружие, но не все могут это сделать сейчас. Некоторые боятся своих же, некоторые еще побаиваются переходить сюда. Но мы со всеми работаем, убеждаем, что лучше сдаться и вернуться к мирной жизни", — сказал он.

По словам офицера ЦПВС Андрея Кириковича, 30 человек выведены "для дальнейшего амнистирования". "Создана комиссия. Комиссия будет проверять каждого человека на причастность к вооруженным конфликтам, к военным преступлениям. По окончании проверки, думаю, что все эти лица будут амнистированы", — сказал он.

Все сдавшиеся боевики отрицают причастность к деятельности террористических группировок. То, что они несколько лет жили с боевиками, многие называют случайностью.

Салман Буеш рассказал, что раньше был военным в сирийской армии. "Боевики отобрали мой военный билет. Посадили в тюрьму, потом выпустили. Я не знаю, что со мной будет, но, надеюсь, меня оправдают, и я снова стану солдатом сирийской армии"- сказал он.

В свою очередь мужчина по имени Ахмед сообщил, что жил в палаточном городке.

"Открыл там небольшой магазин, торговал сладостями, всякой мелочью. Когда приходили игиловцы (ИГ*), я собирал свой магазин и переезжал на новое место", — пояснил он.

После досмотра экс-боевиков увезли на автобусе в Алеппо. Там им предстоит доказать, что они действительно хотят вернуться к мирной жизни.

*Террористическая организация, запрещена в России

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