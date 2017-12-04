МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. После военного поражения ИГ* в Сирии вопрос о том, куда захотят податься джихадисты с семьями — "львицами и львятами халифата", — стал не абстрактным, а вполне конкретным. Тысячи граждан различных государств возвращаются домой — прямиком из средневековья. В Европе и республиках бывшего СССР могут появиться единомышленники "халифа" Абу Бакра аль-Багдади, которые еще вчера жили там, где практиковались массовые казни и работали рынки рабов. Корреспондент РИА Новости изучил, с чем столкнутся страны после возвращения джихадистов и их семей на родину.

"Сын вернется с женами и детьми"

Тридцатипятилетний Бахтиёр из Ошской области Киргизии уехал воевать в Сирию вместе с двумя женами и пятью детьми. Третий год его мать, 53-летняя Фарида, ждет, что сын вернется. "Старший брат мужа сказал, что узнал о смерти Бахтиёра по телевизору. Как услышал, сразу к нам пришел, рассказал. Сердце чувствует, что-то не так. Но не хочу в это верить", — говорит она.

В местной милиции Фариде заявили, что не располагают официальной информацией о смерти Бахтиёра. "Хочу надеяться, что когда-нибудь сын вернется с женами и детьми. Если он приедет из Сирии живой, мы готовы его простить. Молюсь, чтобы он вернулся к прежней жизни", — рассказывает о своих надеждах на будущее Фарида.

Пока судьба уроженца Ошской области остается неизвестной, многие из его соратников готовы вернуться и уже возвращаются домой. ИГ* терпит поражение. В Министерстве обороны России заявили, что в ближайшее время западный берег Евфрата будет очищен от боевиков ИГ*. Правительственные войска вскоре должны взять под контроль практически всю территорию Сирии.

Массовые казни, работорговля и террор

Сирийские военные с передовой сообщали о массовом бегстве боевиков ИГ*. Куда теперь подадутся сторонники халифата — вопрос как никогда актуальный. В СМИ стран, куда могут вернуться вчерашние джихадисты, эта тема активно муссируется. Судя по тональности публикаций, далеко не все готовы "понять и простить" сограждан, которые решили встать на путь террора. Например, в британском издании опубликовали мнение подданного Соединенного Королевства, который знает о бойцах ИГ* не понаслышке.

© AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия © AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия

Макер Гиффорд воевал в Сирии на стороне курдского ополчения. Доброволец с прямотой военного человека заявил, что джихадистов ни в коем случае нельзя возвращать домой. По его словам, сложно превзойти дикость и жестокость "культуры" ИГ*: массовые казни, работорговлю и террор.

Бегство сторонников "халифата" с Ближнего Востока началось сразу после того, как наметился перелом в войне. В феврале 2017-го президент России Владимир Путин отметил, что приблизительно из девяти тысяч боевиков, приехавших из республик бывшего СССР, домой уже вернулось около десяти процентов. В июле организация "Сеть предупреждения о радикализации" информировала, что примерно тридцать процентов исламистов, прибывших из ЕС, уехали с подконтрольной ИГ* территории в страны постоянного проживания.

Филиалы "халифата"

Впрочем, "халифат" имел представительство и за пределами Сирии и Ирака. Воюя на Ближнем Востоке, ИГ* развернула в бывшем СССР и у его границ свои "официальные" формирования. В январе 2015-го подразделение террористов было провозглашено в Афганистане под названием "Вилайят Хорасан" ("Провинция Хорасан"). Под черный флаг ИГ* потянулись бывшие члены "Аль-Каиды"* и "Талибана"*.

В сентябре 2015-го глава Исламского движения Узбекистана (Туркестана) — ИДУ(Т)* Усман Газий присягнул на верность "халифу" ИГ* Абу Баку аль-Багдади. В свое время ячейки ИДУ (Т)* были фактически полностью выдавлены с территории постсоветских республик в Афганистан спецслужбами Узбекистана. Но долгое время движение активно действовало и вербовало сторонников на юге Киргизии — в Ошской и Баткенской областях. К слову, взорвавшийся в апреле в питерской подземке Акбарджон Джалилов был родом из Оша.

По информации спецслужб постсоветских стран, ИГ* активно пыталось вербовать сторонников и создавать сети на территории бывшего СССР. То в одной, то в другой стране органы безопасности раскрывали ячейки и находили пропагандистов или потенциальных боевиков "Исламского государства"*. В апреле 2017-го, после теракта в метро Санкт-Петербурга, директор ФСБ Александр Бортников предупредил, что главари ИГ* продолжают планировать теракты в России. Саму террористическую атаку тогда представители "халифата" назвали местью за поддержку Москвой правительственных сил Сирии.

Турция как страна, граничащая с Сирией, тщательнее всех подошла к учету и контролю тех, кто мог влиться в ряды ИГ*. В июне 2017-го Анкара насчитала около 54 тысяч граждан и подданных 146 государств, которые проследовали через турецкую территорию, предположительно, для участия в джихаде.

Женщины и дети — резерв джихадистов

Узнать больше о сторонниках ИГ* из-за рубежа помогли и сами функционеры "халифата". Несмотря на укрепившийся имидж "Исламского государства"* как машины хаоса и подрыва устоев, бюрократическая машина у террористов работала с западным педантизмом. При освобождении Мосула, Талль-Афара и Ракки в 2017 году правительственные силы нашли подробные архивы, которые помогли установить личности многих прибывших из-за рубежа боевиков.

"Население" ИГ* состояло не только из воюющих мужчин. Многие переселялись на Ближний Восток семьями. Как отметила в октябре 2017-го американская частная разведывательная организация SoufanGroup, именно женщины и дети стали резервом боевых сил ИГ*. Теоретически представительницы слабого пола могут вступать на путь джихада только при определенных условиях. Так, по крайней мере, указано в руководящих документах женского подразделения ИГ* "Аль-Хансаа".

© AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади © AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади

Однако недавно газета ИГ* "Аль-Наба" призвала активнее привлекать женщин в ряды джихадистов. Пропагандисты в качестве примера приводили легендарную Нусейбу бинт Кааб. По преданию, эта дева-воительница в VII веке сражалась плечом к плечу с пророком Мухаммедом. А в ходе битвы за иракский Мосул, которая завершилась в июле 2017-го, появлялись сообщения об использовании боевиками женщин-смертниц.

Аналитик по вопросам терроризма и основатель частной разведкорпорации США SITE Intelligence Group Рита Кац указывала, что ИГ* начало подключать женщин к подготовке терактов. "В своих новых призывах ИГ* разрешает мужьям и отцам понуждать жен и дочерей к проведению (террористических. — Прим. ред.) атак", — подчеркнула она. О том, что джихадисты эффективно вели пропаганду среди женщин, свидетельствует и то, что нередко инициаторами переезда в "халифат" выступали жены будущих боевиков.

Об этом говорил и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Рассказывая о причинах вступления земляков в незаконные вооруженные формирования, он отмечал, что "некоторые из этих женщин (сторонниц "халифата". — Прим. ред.) вынудили молодых людей на себе жениться, а потом заставили их воевать на стороне ИГ*".

"Мы долгое время недооценивали роль женщин в этих организациях. Действовал стереотип, что экстремист — бородатый мужчина с автоматом, выкрикивающий какие-то угрозы, — разъясняет директор казахстанской Ассоциации центров исследования религий Юлия Денисенко. — Многие из девушек, которые вступают в ИГ*, по психологическому типу личности альтруистки с низким уровнем самоидентификации. Это значит, что, с одной стороны, они не могут сказать "нет", а с другой — им легче идти за толпой. Проще говоря, террористы пользуются их добротой и готовностью жертвовать собой в пользу других. Впрочем, есть и другая, довольно многочисленная, категория женщин: они едут не в ИГ*, а замуж".

Воспитанию подрастающего поколения соратники лидера ИГ* аль-Багдади также уделяли особое внимание. Детей, которых прочили в будущие джихадисты, террористы называли "львятами халифата". Малыши и подростки проходили обучение в военных лагерях, присутствовали при казнях, использовались в пропаганде. Словом, из того, что "львят" хотят использовать для террористической войны в будущем, в "Исламском государстве"* никто секрета не делал. Еще в 2014 году заместитель генсека ООН Иван Симонович после поездки в Ирак признал, что в ИГ* действует "масштабная и опасная из-за своей эффективности" программа вербовки детей.

Антиутопия наяву

Сторонники ИГ* — не просто бойцы потерпевшей поражение армии. Это — тысячи людей с измененным сознанием и опытом жизни в "халифате", который наяву воплотил жуткую антиутопию. И после краха проекта многим подданным аль-Багдади больше некуда возвращаться — только домой. В том числе и в республики бывшего СССР.

"После военного поражения ИГ* в Сирии некоторые члены организации попытаются продолжить борьбу. Речь прежде всего об идейном ядре группировки. Не факт, что большинство захочет продолжать экстремистскую деятельность: кто-то разочаровался в "халифате", кто-то воевал просто за деньги или из-за любви к некой романтике. Тут можно провести аналогию с некогда грозным движением "Талибан"*: лишившись былого влияния, оно растеряло и сторонников. Кто-то сдался, "осел" мирным жителем, а кто-то при возникновении ИГ* присоединился к нейму, — считает специалист по Средней Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

В свою очередь, Юлия Денисенко, опираясь на свой опыт работы с экстремистами, уверена, что "реабилитировать бывших боевиков ИГ*, безусловно, нужно". "Многие рядовые члены группировки с облегчением воспринимают то, что попали в руки правоохранительных органов и правосудия. Дескать, лучше я буду сидеть в тюрьме, чем умру или буду убивать, Аллах меня спас, дал мне возможность понять, что я ошибался", — полагает она.

Впрочем, насколько искренне вчерашние боевики раскаиваются в содеянном, установить проблематично.

*Террористическая организация, запрещенная в России.