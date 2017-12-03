Сирийские военные освободили 8 населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 3 дек — РИА Новости. Сирийская армия освободила от боевиков не менее восьми деревень и населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости один из полевых командиров.

По его словам, эти населенные пункты, среди которых Ас-Салихия и Ас-Субха, расположены на оси вдоль Евфрата, на которой находятся ранее освобожденные города Меядин и Аль-Букемаль.

Сирийские военные в ноябре освободили города Дейр-эз-Зор, Меядин и Аль-Букемаль от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Минобороны РФ отмечало, что после освобождения Аль-Букемаля сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела и при поддержке ВКС России ведут успешные наступательные действия вдоль Евфрата.

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