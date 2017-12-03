Армия Израиля сообщила о взрыве на Голанах снаряда, выпущенного из Сирии

Пограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Архивное фото

Пограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек — РИА Новости. Выпущенный с территории Сирии снаряд упал на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные предполагают, что обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между сирийскими правительственными силами и отрядами оппозиции.

"Некоторое время назад снаряд был выпущен из Сирии по южной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении армии.

Об ответных действиях пока не сообщается. На обстрелы из соседней страны, в том числе случайные, израильтяне обычно отвечают ударами по позициям сирийских военных.

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