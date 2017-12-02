АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь "Сирийских демократических сил" (СДС) Тало Сило, который бежал в Турцию, заявил, что США создали СДС как ширму для вооружения сил самообороны сирийских курдов (YPG).

"СДС — это лишь название, ширма. Не более того. Все, включая зарплаты, мы получали от YPG. <…> Власти США стремились поставлять оружие курдам. Объявление о создании "Сирийских демократических сил" — лишь театральное представление. Заявлялось об объединении различных этнических составляющих Сирии, однако все это лишь слова. США передали лидерство курдам и PПK", — сказал Сило в интервью агентству Anadolu

По его словам, несмотря на декларации о борьбе с терроризмом, на самом деле американцы и лидеры СДС занимались перебросками террористов ИГ*. Сило добавил, что все идеи по созданию СДС исходили от cпецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретта Макгерка, который во время операции в Ракке предложил сформировать новую структуру под названием "Арабская коалиция", вся функция которой заключалась бы в получении оружия.

"Именно так были поставлены очень большие объемы оружия. Однако, за исключением курдов, всем остальным: арабам, туркоманам, ассирийцам — было передано лишь стрелковое оружие. То есть фактически ничего, кроме названия, в коалиции не было арабским. США знали обо всем, что происходит. То есть весь театр происходил с ведома Вашингтона. Все делалось для того, чтобы скрыть факт поставок оружия PПK", — сказал Сило.

По его словам, для американцев не имеет никакого значения, где именно применяется оружие. "Представители США ни разу не интересовались у нас этим вопросом. Они даже верили в утверждения YPG о том, что оружие закончилось, и сразу же отправляли новые партии. США и без того прекрасно знают, что арабы, туркоманы и ассирийцы не являются частью этого уравнения. В период президентства Обамы поддержка была ограниченной. Как только к власти пришел Трамп, форма поддержки изменилась, начала поставляться даже бронетехника", — сказал Сило.

По его словам, структурой СДС управляют США, а выборы руководства группировки — лишь "театральное представление". Сило назвал также численность "Сирийских демократических сил" — по его словам, это 50 тысяч человек, мужчины и женщины, 70% из которых — боевики YPG и его женского крыла.

"Боевики YPG лишь на словах являются частью СДС, однако на деле действуют самостоятельно. СДС — лишь название, пустой звук", — заключил он.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заверил по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия YPG.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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