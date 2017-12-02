АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь "Сирийских демократических сил" (СДС) Тало Сило, который бежал в Турцию, заявил, что США создали СДС как ширму для вооружения сил самообороны сирийских курдов (YPG).
По его словам, несмотря на декларации о борьбе с терроризмом, на самом деле американцы и лидеры СДС занимались перебросками террористов ИГ*. Сило добавил, что все идеи по созданию СДС исходили от cпецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретта Макгерка, который во время операции в Ракке предложил сформировать новую структуру под названием "Арабская коалиция", вся функция которой заключалась бы в получении оружия.
По его словам, для американцев не имеет никакого значения, где именно применяется оружие. "Представители США ни разу не интересовались у нас этим вопросом. Они даже верили в утверждения YPG о том, что оружие закончилось, и сразу же отправляли новые партии. США и без того прекрасно знают, что арабы, туркоманы и ассирийцы не являются частью этого уравнения. В период президентства Обамы поддержка была ограниченной. Как только к власти пришел Трамп, форма поддержки изменилась, начала поставляться даже бронетехника", — сказал Сило.
"Боевики YPG лишь на словах являются частью СДС, однако на деле действуют самостоятельно. СДС — лишь название, пустой звук", — заключил он.
Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заверил по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия YPG.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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