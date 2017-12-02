Замглавы российского МИД обсудил с послом Сирии консультации в Женеве

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Сирии в Москве Рияда Хаддада и обсудил с ним промежуточные итоги восьмого раунда межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее стало известно, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура представил на Женеве-8 обновленный "неофициальный документ" из 12 пунктов соприкосновения позиций сирийских сторон, в котором были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к нему свои поправки.
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