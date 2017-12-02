Россия зафиксировала единственное нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
"Всего проведено гуманитарных акций – 1691, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2328,437 тонн", — говорится в бюллетене.
По информации Минобороны, в течение суток подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в населенных пунктах Эль-Омария и Риджм-Омейрат провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2293.
Как сообщается в бюллетене, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.
*Террористическая организация, запрещена в России
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