Россия зафиксировала единственное нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск- пять, Алеппо — четыре", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Суран провинции Алеппо, местному населению которого доставили 1,3 т тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток не оказывалась.

"Всего проведено гуманитарных акций – 1691, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2328,437 тонн", — говорится в бюллетене.

По информации Минобороны, в течение суток подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в населенных пунктах Эль-Омария и Риджм-Омейрат провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2293.

Как сообщается в бюллетене, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещена в России

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