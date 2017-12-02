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Война в Сирии
Война в Сирии

Прогресса на Женеве-8 не достигли из-за оппозиции, заявил Бородавкин

09:0102.12.2017
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniГлава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в ЖеневеГлава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости. Заметного прогресса на Женеве-8 достичь пока не удалось из-за невыполнимых требований объединенной сирийской оппозицией, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Xu Jinquan
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"Ооновцы приложили титанические усилия для того, чтобы добиться прогресса на переговорах, и мы признательны им за проделанную большую работу. Но, к сожалению, заметного прогресса добиться на переговорах не удалось", — сказал он.

По словам Бородавкина, сделать это не удалось из-за позиции делегации объединенной сирийской оппозиции, которая, прибыв в Женеву, заявляла, что на переговорах собирается обсуждать отставку президента Сирии Башара Асада.

"Они приехали обсуждать отставку президента Башара Асада. Это не переговорная позиция. Это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении правительственной делегации, которая прибыла в Женеву на переговоры", — добавил он.

Бородавкин добавил, что на ход переговоров повлияли также и "новые преступления боевиков", в частности, "зверское убийство" сирийского военного летчика и 15 военнослужащих, взятых в плен боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, а также утечка чувствительных переговорных документов, которые обсуждаются в Женеве.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017
© AFP 2017 / Xu Jinquan
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"Хочу напомнить, что сирийская правительственная делегация с самого начала заявила, что эти 12 ооновских пунктов являются хорошей основой для работы. Кроме того, в соответствии с предложениями, выдвинутыми де Мистурой, делегация Дамаска на экспертном уровне провела несколько раундов редактирования этих пунктов. Пройдено 4 пункта из 12. Это подтверждает конструктивный настрой Дамаска на то, чтобы выйти на совместное понимание по ключевым аспектам будущего сирийского государственного устройства", — подчеркнул Бородавкин.

По словам постпреда РФ, в документе, согласованном на прошлой неделе риядской платформой сирийской оппозиции, "об ооновских 12 пунктах даже не упоминается". "Нет там и обязательства бороться с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещены в РФ), отсутствует поддержка создания зон деэскалации и усилий по прекращению боевых действий в Сирии между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями", — добавил Бородавкин.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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