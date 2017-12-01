Россия поддержала решение де Мистуры продолжить Женеву-8

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Россия поддерживает решение спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры продолжить Женеву-8 (очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию), приглашения уже разосланы, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Мы поддерживаем намерения спецпосланника ООН продолжить переговоры на следующей неделе. Знаем, что он уже пригласил делегации прибыть в Женеву. Рассчитываем на то, что в рядах оппозиционеров все же возобладает здравый смысл, они увидят политические и военные реалии, которые сложились сейчас в Сирии, и коренным образом скорректируют свою позицию", — сказал он.

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