Лавров выразил надежду в том, что незваные подразделения уйдут из Сирии

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Москва надеется, что после окончания борьбы с "Исламским государством"* все иностранные подразделения, которых Дамаск не приглашал, уйдут из Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что после окончания войны с ИГ* все иностранные подразделения, которые не были приглашены легитимными властями, или те, кто не находится в Сирии по мандату СБ ООН, потому что такого не существует, они уйдут", — сказал Лавров, выступая на форуме Средиземноморского диалога.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>