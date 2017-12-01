Джаафари: Дамаск отвергает термин "курдские территории на севере Сирии"

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Дамаск отвергает термин "курдские территории на севере Сирии", заявил глава делегации властей страны на переговорах в Женеве Башар аль-Джаафари.

"Понятия "курдские территории на севере Сирии" не существует. Есть север Сирии, где проживают, в том числе, курды. Так же как в Сирии проживают арабы, ассирийцы и так далее", — заявил журналистам глава делегации, являющийся также постпредом страны в ООН.

Сирийские курды провозгласили в марте 2016 года создание Федерации Северной Сирии (Рожавы) из трех кантонов под контролем их вооруженных отрядов. В пятницу самопровозглашенная "Федерация Северной Сирии" проводит выборы в муниципальные органы власти. Официальный Дамаск не признает ни созданную курдами при поддержке международной коалиции "Федерацию Северной Сирии", ни проводимые ею выборы.

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