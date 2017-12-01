Богданов обсудил с послом Иордании ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданова провел встречу с послом Иордании в Москве Амджадом Оде Адайле, на которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на урегулировании ситуации в Сирии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча состоялась по инициативе иорданской стороны.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня с акцентом на урегулирование кризиса в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, в том числе в контексте усилий по нормализации обстановки "на земле" в рамках Астанинского процесса, включая южную зону деэскалации в районе границы с Иорданией, а также достижение широкого межсирийского согласия в свете инициативы проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы также были рассмотрены некоторые актуальные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-иорданских связей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Ранее госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты и Иордания заинтересованы в поддержании зоны деэскалации на юге Сирии. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт также заявляла, что установленная при сотрудничестве США, России и Иордании зона деэскалации действует "довольно хорошо".

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