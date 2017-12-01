Делегация Дамаска обсудила на "Женеве-8" конгресс нацдиалога в Сочи

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация властей Сирии затронула в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве тему конгресса национального диалога в Сочи, заявил глава делегации Башар аль-Джаафари.

"Мы обсудили это на полях, мы не концентрировались на этой теме. Но обсудили со спецпосланником эту тему, да", — заявил дипломат.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей — представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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