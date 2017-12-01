Глава делегации Сирии в Женеве назвал условия переговоров с оппозицией

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Глава делегации властей Сирии на межсирийских переговорах Башар аль-Джаафари заявил, что делегация не вступит в прямые переговоры с оппозицией, пока та придерживается заявления конференции Эр-Рияд-2, являющегося предварительным условием для переговоров.

"Язык, на котором написано заявление Эр-Рияд-2, для нас является провокационным, это предварительное условие… этот язык возвращает нас ко временам (спецпосланника ООН по Сирии Лахдара) Брахими. Пока другая сторона придерживается заявления Эр-Рияд-2, прямых переговоров не будет. Мы считаем, что заявлением в Эр-Рияде оппозиция намеренно заложила мины на пути Женевы-8", — заявил журналистам Джаафари.

Он напомнил, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призывал стороны переговоров не выдвигать предварительных условий и вступить в прямые переговоры. Ранее де Мистура сообщил, что провел в ходе Женевы-8 "челночные переговоры" между оппозицией и властями САР.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии платформы Москвы, Каира и Эр-Рияда, а также ряд отдельных представителей смогли сформировать объединенную группу сирийской оппозиции. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Одновременно делегаты согласовали также заявление, в котором, в частности, содержался призыв к отставке президента Сирии Башара Асада и начале переходного периода. Этот документ, вместе сформированием единой делегации, в субботу подержал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, что вызвало крайне негативную реакцию у Дамаска.

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