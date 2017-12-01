Источник: делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 6 декабря

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация Дамаска должна вернуться на межсирийские переговоры 6 декабря, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации Женевы-8.

"Делегация правительства должна вернуться в следующую среду", — сказал он.

Собеседник агентства при этом не исключил, что в Дамаске после консультаций в выходные могут принять решение не возвращать делегацию вплоть до 11 декабря.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг заявил, что после выходных намерен возобновить Женеву-8 5 декабря. Нынешний раунд планируется завершить 15 декабря.

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