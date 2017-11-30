Де Мистура назвал запланированные темы переговоров с сирийскими делегациями

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что намерен обсуждать в "челночном формате" с сирийскими делегациями все четыре корзины, особенно вопросы выборов и конституцию.
По его словам, обсуждение шло о 12 принципах, которые зовутся также "точками соприкосновения сторон", которые могут стать основой для создания проекта новой конституции Сирии. Де Мистура намерен также обсудить "с обеими сторонами все четыре корзины, но особенно — конституционный процесс и выборы, которые должны пройти под эгидой ООН".
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