Российские военные врачи оказали помощь около 300 сирийцам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские военные врачи медицинского отряда особого назначения оказали медицинскую помощь 272 гражданам Сирии, сообщает в четверг российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Российскими военными врачами медицинского отряда особого назначения и Центра по примирению враждующих сторон в течение суток медицинская помощь оказана 272 гражданам Сирии, из них хирургическую помощь получили 73 местных жителя, терапевтическую — 199", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центром по примирению враждующих сторон проведены три гуманитарные акции. В населенные пункты Туман провинции Алеппо, Эль-Хусэйния провинции Дейр-эз-Зор и Саада провинции Дамаск доставлена гуманитарная помощь общим весом 4 тонны. В нее вошли рис, мясные консервы и сахар. Жителям населенного пункта Туман выданы продуктовые наборы общим весом в 1,2 тонны. Населению Эль-Хусэйния выданы продукты питания общим весом 900 килограммов. В населенный пункт Саада доставлены продукты питания общим весом 1,9 тонны. В ходе проведения акции в этом населенном пункте российские военные медики оказали медицинскую помощь 84 жителям, в том числе 16 детям.

Сообщается, что безопасность проведения гуманитарных акций обеспечивалась военнослужащими военной полиции Вооруженных сил России. В результате работы Центра по примирению враждующих сторон, силовых структур Сирии и лидеров вооруженной оппозиции, подписавших соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий, шесть членов незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории провинции Хомс, вернулись к мирной жизни.

Добавляется, что правительственными силами Сирии, Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировок вооруженной оппозиции, действующих в Южной зоне деэскалации, обеспечена безопасность проведения трех гуманитарных конвоев ООН. В населенные пункты Насрия, Маншият Ассвийса и Эт-Тайба провинции Дераа доставлен гуманитарный груз общим весом 196 тонн. Жителям населенного пункта Насрия передана гуманитарная помощь общим весом 42 тонны, в Маншият Ассвийса доставлено 28 тонн гумпомощи, в Эт-Тайбу — 126 тонн. В составе гуманитарного груза — продукты питания, предметы первой необходимости и хозяйственные принадлежности.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, за сутки в свои дома возвратились 25 человек, из них в провинции Алеппо — 14 и Хомс — 11 человек.

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