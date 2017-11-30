Эрдоган проинформировал Меркель об итогах саммита в Сочи, сообщил источник

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель об итогах российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, сообщил в четверг журналистам источник в администрации турецкого лидера.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию ситуации в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

По информации источника, в ходе телефонных переговоров президента Турции и канцлера ФРГ была обсуждена ситуация в Сирии. Эрдоган проинформировал Меркель об итогах трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана в Сочи.

Лидеры также обсудили усиление борьбы с терроризмом и проблему сирийских беженцев в Турции, помощь которым со стороны ЕС, по данным источника, Меркель обещала ускорить.

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