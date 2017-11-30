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Война в Сирии
Война в Сирии

"Врачи без границ": разминирование Ракки остается серьезной проблемой

18:5030.11.2017
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© AP Photo / Asmaa WaguihГород Ракка. Архивное фотоГород Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Asmaa Waguih

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разминирование Ракки остается серьезной проблемой, неразорвавшиеся снаряды осложняют возвращение мирных сирийцев в освобожденный от террористов город, говорится в сообщении международной организации "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF), поступившем в распоряжение РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
США пытаются скрыть последствия операций коалиции в Ракке, заявил Небензя

По их данным, за 10 дней с 19 по 28 ноября в клинику организации в восточном пригороде Ракки Аль-Мешлабе поступили 49 пациентов с взрывными ранениями.

"Когда мы приехали в Аль-Мешлаб впервые, там было довольно пустынно. Однако во время нашего последнего визита мы заметили, что люди начинают возвращаться, чтобы проверить, как там их дома. Чьи-то дома лежат в руинах, кто-то находит в своих домах, в садах и на улицах трупы и взрывные устройства. Все боятся напороться на мину-ловушку, заходя в здания, или наступить на улице на предмет, который взорвется", — отмечает Крейг Кензи, который руководит в Ракке группой MSF по работе в чрезвычайных ситуациях.

Город Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim
Боевики ИГ* заминировали почти каждое здание в центре Ракки перед уходом
"В развалинах полно разнообразных взрывных устройств. Бои прекратились, но к нам продолжают поступать раненые. Очень тяжело видеть людей, которые пережили войну, рисковали жизнью, вынуждены были покинуть свои дома, понесли огромные потери за время этого конфликта — и теперь над ними вновь нависла серьезная угроза ранений и гибели", — говорит Кензи.

Как отмечают в MSF, "поскольку многие дороги разрушены, до ближайшего медицинского учреждения, где есть хирургия, скорая помощь может ехать несколько часов".

"Поэтому для тяжелых пациентов очень высок риск умереть до приезда скорой помощи или по пути в больницу. С тех пор, как в середине октября в Ракке утихли бои, MSF оказала помощь 85 пациентам со взрывными ранениями в больнице Тель-Абьяд – ближайшем медицинском учреждении, где есть хирургическое отделение. В другой относительно недалеко расположенной больнице, в Кобани, MSF оказала медицинскую помощь 23 таким пациентам", — говорится в сообщении организации.

Город Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim
Пентагон: Ракку покинули 3,5 тысячи мирных граждан и около 300 боевиков ИГ*
В конце октября "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Военная операция проходила с июня. Как отмечал спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгерк, террористы, покидая Ракку, заминировали в центре города практически каждое строение.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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