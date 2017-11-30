Страны ОДКБ отметили решающий вклад России в борьбе с терроризмом в Сирии

Участники саммита Организации договора о кол­лек­тив­ной безопасности в Минске. 30 ноября 2017

Участники саммита Организации договора о кол­лек­тив­ной безопасности в Минске. 30 ноября 2017

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Государства-участники ОДКБ отмечают решающий вклад России в ликвидацию очагов терроризма в Сирии, что создало условие для достижения политического урегулирования в арабской республике, говорится в заявлении лидеров стран.

В документе подчеркивается, что главы государств-членов ОДКБ "отмечают решающий вклад Российской Федерации в ликвидацию очагов международного терроризма, что создало условия для прекращения гражданской войны и достижения долгосрочного политического урегулирования в САР".

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