Страны ОДКБ считают созыв Конгресса нацдиалога Сирии актуальным

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают актуальным созыв Конгресса национального диалога в Сирии, а также продвижение других инициатив по политическому урегулированию ситуации, говорится в заявлении глав государств Организации "О ситуации в Сирии и вокруг нее".

"(Главы государств — членов ОДКБ — ред.) считают актуальным созыв сирийского Конгресса национального диалога, а также продвижения других инициатив, направленных на содействие политическому урегулированию сирийского кризиса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

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