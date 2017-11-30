ООН рассчитывает на доставку гумпомощи в Восточную Гуту на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости. ООН рассчитывает на доставку новой партии гуманитарной помощи в Восточную Гуту на следующей неделе, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Он отметил, что для доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту ООН необходимо устойчивое перемирие, но "в этой зоне не было спокойствия и деэскалации, там наблюдалась только эскалация конфликта".

"Нам необходимо больше дней для доставки гуманитарной помощи. Нам надо кормить 400 тысяч человек. Мы рассчитываем направить ее на следующей неделе", — сказал он.

Эгеланн также сообщил, что у ООН есть приоритетный список для эвакуации жителей Восточной Гуты. "Россия была среди тех, кто предпринимал дипломатические усилия, устанавливала гуманитарные коридоры и активно была вовлечена в переговоры с нами и со сторонами. И я надеюсь, что это приведет к эвакуациям. Я думаю, что следующая неделя будет лучше", — добавил он.

Ранее Эгеланн заявил, что в тяжелой ситуации в Восточной Гуте находятся свыше 400 тысяч человек, ООН удалось доставить гумпомощь для 7 тысяч местных жителей, благодаря введенным РФ "дням тишины". В эвакуации по медицинским показателям нуждаются 500 человек. Дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии, заявил РИА Новости, что практика введения "дней тишины" в Восточной Гуте будет продолжена.