В ООН заявили о необходимости эвакуировать 500 человек в Восточной Гуте

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Регион Восточная Гута находится в очень сложной гуманитарной ситуации, эвакуация по медицинским показателям необходима порядка 500 человек, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Восточная Гута в настоящий момент находится в эпицентре конфликта. Там в тяжелой ситуации находится свыше 400 тысяч человек. Накануне нам удалось доставить помощь для 7 тысяч человек, направив туда гуманитарный конвой, благодаря введенным РФ "дням тишины" в этом районе", — сказал он.

По его словам, Восточная Гута сейчас находится в "чрезвычайной гуманитарной ситуации". Порядка 500 человек необходима медицинская эвакуация, однако ООН до сих пор не может получить на это разрешение от Дамаска, заявил Эгеланн, девять человек уже скончались, не дождавшись помощи. Эвакуировать необходимо также порядка 167 детей.

Эгеланн подчеркнул, что нынешний раунд межсирийских переговоров в Женеве может оказать положительное влияние на гуманитарный доступ в Восточную Гуту.