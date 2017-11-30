Практика "дней тишины" в Восточной Гуте будет продолжена, заявил источник

Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска

Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска

ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости. Практика введения "дней тишины" в Восточной Гуте в САР будет продолжена, это помогло доставке гуманитарного конвоя в данный район, сообщил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии.

"Практика введения "дней тишины" в Восточной Гуте может быть продолжена. Благодаря этому 29 ноября в этот район удалось провести крупный совместный гуманитарный конвой ООН и САКП (Сирийский Арабский Красный Полумесяц)", — сказал он.

По его словам, во время "дней тишины" 28 и 29 ноября в Восточной Гуте фиксировались нарушения, связанные с "провокационными обстрелами" правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан Нусра"* и связанными с ней группировками.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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