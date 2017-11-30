Патрушев заявил, что не может ответить на вопрос о гибели аль-Багдади

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не может ответить на вопрос о достоверности ликвидации главаря "Исламского государства"* Абу-Бакра аль-Багдади.

"Не могу ничего сказать, не знаю", — заявил Патрушев журналистам.

В середине июня Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГ* жив.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.