Турция обсуждает с Россией, США и Ираном возможную операцию в Африне

АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара обсуждает с РФ, США и Ираном возможную операцию ВС страны в сирийском Африне, но говорить что-то конкретное по этому вопросу пока преждевременно.

Турция считает Силы самообороны сирийских курдов (YPG), контролирующие Африн, террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Африн для Турции важен с той точки зрения, что там находятся террористы, которые угрожают нашей национальной безопасности. Мы проводим переговоры с США, Россией и Ираном по этому вопросу. Какие будут предприняты шаги на этом направлении — будет видно в ближайшие дни, говорить об этом сейчас считаю преждевременным. Турция и раньше не отступала от защиты своей безопасности, не отступит и впредь", — сказал Боздаг в интервью агентству Anadolu, отвечая на вопрос о возможной военной операции в Африне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против YPG, которые, по его словам, угрожают национальной безопасности страны.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в понедельник, что операция турецкой армии в сирийском Африне может начаться в самое ближайшее время, а на прошедшем во вторник заседании Совета национальной безопасности Турции было сочтено целесообразным расширение военно-наблюдательной миссии страны в зоне деэскалации в сирийском Идлибе на районы, прилегающие к западной части провинции Алеппо и Африну.

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