В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два нарушения в провинциях: Алеппо и Дамаск, по одному в каждой. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Акареб-эс-Сафи провинции Хама, местному населению которого доставили 4 тонны продовольствия. Сообщается, что за сутки медицинскую помощь получили 272 жителя САР.

"Осуществлен контроль прохождения трех гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Маншият Ассвийса, Насрия провинции Эль-Кунейтра и Эт-Тайиба провинции Деръа. Местному населению доставлены продовольствие и хозяйственные принадлежности, общий вес груза – 196 тонн", — говорится в бюллетене.

По информации Минобороны, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Эль-Бира провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2290.

Как сообщается в бюллетене, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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