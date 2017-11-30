В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
"Осуществлен контроль прохождения трех гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Маншият Ассвийса, Насрия провинции Эль-Кунейтра и Эт-Тайиба провинции Деръа. Местному населению доставлены продовольствие и хозяйственные принадлежности, общий вес груза – 196 тонн", — говорится в бюллетене.
Как сообщается в бюллетене, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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