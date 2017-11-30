Жители Восточной Гуты рассказали об обстановке в анклаве

ЛАТАКИЯ (Сирия), 30 ноя — РИА Новости. Жители пригорода Дамаска Восточная Гута, где была создана зона деэскалации и объявлен "режим тишины", рассказали журналистам об обстановке в анклаве.

В мае на въезде в Восточную Гуту появилась российская военная полиция. Местные жители отмечают, что после этого жизнь здесь заметно изменилась. По словам пожилого мужчины Мустафы Джумы, военные полицейские помогают людям.

"Очень много помогают. И здесь, и там на посту. Я встретился с ними, они сразу сказали: "Мы приехали помогать, а не воевать"… Мы попросили медицинскую помощь — у них был врач Хаджи. Эта группа недавно приехала к нам. У прошлой группы был врач — помогал. Продукты были — помогают, в денежных вопросах помогают", — пояснил он.

Предприниматель по имени Хасан рассказал, что несколько дней назад в Восточной Гуте был обстрел, при котором, к счастью, никто не пострадал. По его словам, после начала "режима тишины" здесь "тихо стало".

"Правительство слово держит, и боевики тоже. Ни одного выстрела с их стороны не было. Хорошо бы, чтобы так и осталось навсегда", — сказал Хасан.

Таксист Ваддах отметил, что "здесь сейчас очень хорошо стало, тихо". "Не так, конечно, как до войны, но все равно. А когда боевиков на запад отодвинули и здесь ваши посты встали, можно стало за продуктами ездить, к родственникам. А как "режим тишины" объявили, так совсем мирная жизнь почувствовалась", — сказал он.

Заместитель командира взвода военной полиции Хамзат Мусаджиев считает, что режим прекращения огня в Восточной Гуте "будет соблюдаться и дальше".

"Будет протекать так же, не будет никаких проблем, я думаю. Почему? Потому что люди сами хотят, чтобы жизнь шла, как в довоенное время", — сказал он журналистам.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Кураленко в понедельник призвал все конфликтующие в Сирии стороны в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий ввести 28 и 29 ноября "режим тишины" в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте.

Он отметил, что подобные меры снизят напряженность в западной части Восточной Гуты, где боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и связанных с ней формирований усилили обстрелы контролируемой правительством территории.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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