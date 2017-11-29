Де Мистура призвал участников Женевы-8 воздержаться от взаимных обвинений

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал всех участников Женевы-8 воздержаться от обвинений, выдвижения условий и других неконструктивных заявлений, говорится в сообщении офиса де Мистуры по итогам второго дня переговоров.

"Спецпосланник ООН напоминает всем делегациям, находящимся в Женеве, о своем призыве, сделанном во время выступления перед СБ ООН 27 ноября, серьезно относиться к переговорному процессу, не выдвигая предварительных условий. С началом восьмого раунда межсирийских переговоров настало время сфокусироваться на достижении реального прогресса в политическом процессе в интересах сирийского народа", — говорится в заявлении, распространенном от имени де Мистуры.

Женева-8 стартовала 28 ноября. Перед началом дискуссий глава делегации объединенной сирийской оппозиции Насер Харири заявил, что его делегация готова к прямым переговорам без предварительных условий, но намерена сфокусироваться в Женеве на обсуждении отставки президента Сирии Башара Асада перед началом переходного политического процесса. Позднее Харири несколько раз повторил эти требования.

Делегация Дамаска во главе с Башаром Джаафари прибыла в Женеву в среду утром и еще не сделала никаких официальных заявлений о ходе переговоров и своей позиции.

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