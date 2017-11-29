Де Мистура призвал участников Женевы-8 воздержаться от взаимных обвинений

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал всех участников Женевы-8 воздержаться от обвинений, выдвижения условий и других неконструктивных заявлений, говорится в сообщении офиса де Мистуры по итогам второго дня переговоров.
Женева-8 стартовала 28 ноября. Перед началом дискуссий глава делегации объединенной сирийской оппозиции Насер Харири заявил, что его делегация готова к прямым переговорам без предварительных условий, но намерена сфокусироваться в Женеве на обсуждении отставки президента Сирии Башара Асада перед началом переходного политического процесса. Позднее Харири несколько раз повторил эти требования.
Делегация Дамаска во главе с Башаром Джаафари прибыла в Женеву в среду утром и еще не сделала никаких официальных заявлений о ходе переговоров и своей позиции.
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