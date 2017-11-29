Механизм поставок гумпомощи в Сирию требует переоценки, заявил Небензя

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Система трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию сохраняться не может и должна быть пересмотрена, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В нынешнем виде этот механизм сохраняться не может, он ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия, согласованным Генассамблеей ООН. Поэтому в свое время он стал беспрецедентной экстренной мерой, которая сегодня требует переоценки", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он сообщил, что в начале следующей недели российская делегация поднимет этот вопрос в рамках консультаций и запросит брифинг ООН.

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