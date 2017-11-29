США пытаются скрыть последствия операций коалиции в Ракке, заявил Небензя

ООН, 29 ноя — РИА Новости. США пытаются скрыть последствия операции коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"* в сирийской Ракке, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Вызывает большую тревогу гуманитарная ситуация в Ракке, вызванная, в первую очередь, неизбирательными силовыми действиями коалиции. Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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