Де Мистура назвал встречу с делегацией Дамаска полезной

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в среду в Женеве провел полезную встречу с делегацией Дамаска, официальная встреча состоится в среду в ООН.

Делегация Дамаска прибыла в Женеву в среду утром, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров.

"Мы проведи долгую и полезную беседу с делегацией правительства. Атмосфера была конструктивной. Мы договорились продолжить встречу сегодня в 17.30 (19.30 мск) в ООН. Это будет первая официальная встреча с делегацией на переговорах", — сказал де Мистура журналистам.

Он отметил, что 30 ноября рассчитывает продолжить дискуссии в рамках переговоров с делегациями Дамаска и объединенной оппозиции Сирии.

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