Прямые переговоры сирийцев на Женеве-8 маловероятны, заявила оппозиция

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прямые переговоры сирийцев во время Женевы-8 маловероятны из-за наличия предварительных условий у некоторых участников переговоров, сообщил РИА Новости представитель сирийской оппозиции Моханнад Дликан.

"Я не думаю, что есть надежда для прямых переговоров в этом раунде. Есть некоторые препятствия. Одно из них — это то, что прямые переговоры не начались из-за предварительных условий, которые все еще устанавливают некоторые части делегации оппозиции. Это сейчас самая большая трудность и проблема", — сказал Дликан.

"Когда мы откажемся от предварительных условий, все может быть обсуждаемо на прямых переговорах, включая то, что они говорят про (президента САР Башара) Асада", — отметил он.

Ранее постпред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что принятый итоговый документ конференции Эр-Рияд-2 является "внутренне очень противоречивым". В частности, по его словам, документ сообщает, что не выдвигает предварительных условий, "с другой стороны, там содержится требование относительно ухода президента Асада в отставку в самом начале переходного периода". Кроме того, дипломат назвал нереалистичным требование оппозиции о том, что из Сирии должны уйти иранские подразделения милиции.

"Я думаю те государства, которые спонсируют их (те элементы оппозиции) давят и настаивают продвигаться к реалистичности. В основном, это Турция и Саудовская Аравия. Решение не только в том, чтобы менять людей (в составе делегации). Смысл в том, чтобы менять менталитет. Рияд Хиджаб и остальные сейчас находятся не здесь. Но здесь их образ мышления", — сказал Дликан.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии платформы Москвы, Каира и Эр-Рияда, а также ряд отдельных представителей смогли сформировать объединенную группу сирийской оппозиции, которая примет участие в межсирийских переговорах в Женеве. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

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