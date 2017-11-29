Де Мистура пытается устроить прямые переговоры сирийцев, заявила оппозиция

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен на Женеве-8 провести прямые переговоры между сирийскими делегациями по наименее проблематичным вопросам повестки дня, сообщил РИА Новости член команды переговорщиков Сирийского комитета по переговорам объединенной оппозиции Сирии Моханнад Дликан.

"Де Мистура пытается добиться некоторого прогресса, начав прямые переговоры по вопросам, которые не представляют большой проблемы. Следующим шагом может стать обсуждение новых тем", — сказал он.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

Ранее в среду в Женеву прибыла также делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари. В ответ на вопрос о том, готов ли он к прямым переговорам на Женеве-8, Джаафари сказал журналистам "посмотрим, посмотрим".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>