Сотрудничество России и США по Сирии неконструктивно, заявил Бондарев

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудничество России и США по Сирии нельзя назвать конструктивным, "нас не слышат", любые предложения российской стороны наталкиваются на непонимание или отказ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Сотрудничество России и США в Сирии я не могу назвать конструктивным. Но любые наши предложения всегда встречают со стороны американцев одно и то же — непонимание или отказ. Нас не слышат. Или делают все абсолютно противоположное, вместо того, чтобы оказать помощь и содействие в решении того или иного вопроса", — сказал он.

По словам сенатора, "препоны" конструктивному диалогу России и США создает "явно не Россия".

Глава комитета напомнил, что Россия совместно с Ираном и Турцией будет реализовывать разработанные в ходе сочинского саммита планы по дальнейшему политическому урегулированию ситуации в Сирии.

"Если американское руководство в последующем выразит готовность вписываться в эти планы, не нарушая генеральную линию оси "Иран-Россия-Турция" и не противореча нашим принципам, думаю, можно будет говорить о каком-то улучшении (отношений России и США — ред.)", — полагает он.

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