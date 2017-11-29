Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в среду в Москве с послом Катара в России Фахадом Аль-Аттыйей ситуацию в Сирии и в регионе Персидского залива, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной ситуации с акцентом на положение в Сирии, на палестинских территориях и в зоне Персидского залива. Затрагивались также актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарских отношений, включая поддержание активного политического диалога", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.