Россия направит в Сирию инженерные войска после соглашения о разминировании

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия и Сирия намерены заключить соглашение о сотрудничестве в разминировании САР, после этого в страну будут направлены российские инженерные войска, сотрудники международного противоминного центра России, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Россия и Сирия намерены заключить соглашение о сотрудничестве в разминировании сирийской территории. После документального оформления этого сотрудничества в Сирию будут направлены наши инженерные войска, планируется работа международного противоминного центра России", — сказал он.

Бондарев сообщил также, что саперы ООН могут принять участие в разминировании территории САР.

"Я думаю, что объемы минных полей в стране огромные, поэтому, может быть, и не только российские саперы будут вести работы по разминированию в Сирии, но и международные организации, в том числе служба разминирования ООН, подключатся и окажут Сирии в разминировании помощь и содействие", — подчеркнул сенатор.

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