Россия зафиксировала в Сирии четыре нарушения перемирия за сутки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — одно, Хомс — одно. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Акареб-эс-Сафи провинции Хама, местному населению которого доставили 2,6 тонны продовольствия. Сообщается, что за сутки медицинскую помощь получили 127 жителей САР.

"Осуществлен контроль прохождения одного гуманитарного конвоя Нашабия провинции Дамаск, местному населению доставлены медикаменты и продовольствие, общий вес груза – 54 тонны", — говорится в бюллетене.

По информации Минобороны, в течение суток подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов Исламин и Аджлас провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2289.

Как сообщается в бюллетене, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

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